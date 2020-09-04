“ميسي” باقي مع برشلونة

قالت شبكة ”ESPN“ إن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قرر البقاء مع نادي برشلونة.

من جهتها قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ إن ميسي سيصدر بيانا يعلن من خلاله البقاء مع برشلونة.

وأضافت أن محاميي ميسي انتهوا من صياغة البيان الذي سينشره ميسي خلال ساعات

وأكدت الصحيفة المقربة من برشلونة أن ميسي سيرد على بيان على رابطة الدوري الإسباني (لا ليغا)، التي وقفت إلى جانب برشلونة، وأكدت أنه لا يمكن لميسي الرحيل دون دفع الشرط الجزائي وهو 700 مليون يورو.

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وتتمسك إدارة برشلونة بموقفها على أن عقد ميسي ينتهي في يونيو المقبل وأنه يمكنه الرحيل مجانا بنهاية الموسم المقبل وليس الصيف الحالي.

وغاب ميسي عن فحوصات برشلونة للكشف عن فيروس كورونا كما لم يحضر تدريبات الفريق تتح قيادة المدرب الجديد، الهولندي رونالد كومان.

في سياق متصل، قالت صحيفة ”لاغازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية إن بقاء ميسي مع برشلونة يعني تعطيل انتقال لويس سواريز ليوفنتوس.

وأوضحت أن بقاء سواريز سيكون ضمن طلبات خورخي ميسي والد ميسي خلال تفاوضه مع إدارة برشلونة.