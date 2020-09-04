الاتحاد يبحث عن النصر من أمام النصر

تلعب في تمام الساعة 8:35 م جميع مباريات الجولة الـ 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

آمال الاتحاد في عقبة النصر

تتجه أنظار الجماهير اليوم الجمعة إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة, حيث الكلاسيكو والذي سيجمع الاتحاد بضيفه النصر (8:35م), في مباراة لحساب الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويدخل الاتحاد المباراة وهو ينافس في سباق النجاة من الهبوط , إذ يملك الفريق 31 نقطة في المركز الحادي عشر , وبفارق نقطتين فقط عن مناطق الهبوط.

في المقابل, يدخل النصر المباراة بدون أي حسابات, إذ فقد الفريق رسميا فرصة الاحتفاظ بلقبه, كما أنه ضمن الحصول على المركز الثاني في سلم الترتيب.

ويملك النصر 60 نقطة في المركز الثاني وبفارق 6 نقاط عن البطل “الهلال” و13 نقطة عن صاحب المركز الثالث “الأهلي”.

ومن المرجح أن يدخل المدرب روي فيتوريا بالعديد من الاسماء البديلة في مباراة اليوم, وذلك سعيا لتجهيزهم قبل الدخول في المعترك الآسيوي والذي سينطلق في الرابع عشر من سبتمبر الجاري.

البطل ضيفاً على فرسان مكة

ويلتقي الوحدة الطامح لمقعد آسيوي مع بطل الدوري “الهلال” والذي حسم اللقب لصالحه في الجولة الماضية.

ويدخل الوحدة هذه المباراة وهو في المركز الرابع بـ 46 نقطة بفارق نقطة عن الأهلي “الثالث” ونقطة عن الفيصلي “الخامس”.

فيما يدخل الهلال هذه المباراة وهو في صدارة الترتيب بـ 66 نقطة, ومن المرجح أن يزج المدرب رازفان لوشيسكو بالعديد من البدلاء في هذه المباراة, بعد أن أعلن نفسه رسميا بطل الدوري.

ويهدف الروماني من هذه الخطوة لتجهيز أكبر عدد ممكن من اللاعبين قبل الدخول في المعترك الآسيوي والذي ينطلق في الرابع عشر من سبتمبر الجاري.

ابها الضامن يقابل الأهلي الطامح

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتأمين مركزه الثالث من خطر الوحدة والفيصلي, وذلك عندما يلتقي أبها اليوم الجمعة في الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويدخل الأهلي المباراة وهو في المركز الثالث بـ 27 نقطة متقدما على الوحدة بنقطة واحدة, وعلى الفيصلي بنقطتين.

في المقابل, يدخل فريق أبها المباراة بدون أي ضغوط بعد أن ضمن الفريق البقاء في دوري المحترفين.

وجمع أبها 35 نقطة من 10 انتصارات و 5 تعادلات احتل بها المركز التاسع.

آسيا بين الرائد و الفيصلي

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد للإبقاء على حظوظه قائمة في المشاركة بالنسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا, وذلك عندما يلتقي الفيصلي اليوم الجمعة في الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويدخل الرائد المباراة وهو في المركز السادس بـ 43 نقطة, وفي حال خسر مباراة اليوم فإنه سيفقد رسميا حظوظه في المشاركة الآسيوية الأولى في تاريخه.

في المقابل, تبدو المشاركة الآسيوية متاحة بشكل أكبر لفريق الفيصلي, والذي يدخل هذه المباراة وهو في المركز الخامس بـ 45 نقطة.

وفي حال نجح الفيصلي في انتزاع نقاط مباراة اليوم, وجاءت الأخبار من الملاعب الأخرى بخسارة الأهلي والوحدة, فإن “عنابي سدير” سيجد نفسه في المركز الثالث المؤهل مباشرة لمقعد آسيوي.

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