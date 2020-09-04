الاتحاد يبحث عن النصر من أمام النصر

تلعب في تمام الساعة 8:35 م جميع مباريات الجولة الـ 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
آمال الاتحاد في عقبة النصر
تتجه أنظار الجماهير اليوم الجمعة إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة, حيث الكلاسيكو والذي سيجمع الاتحاد بضيفه النصر (8:35م), في مباراة لحساب الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
ويدخل الاتحاد المباراة وهو ينافس في سباق النجاة من الهبوط , إذ يملك الفريق 31 نقطة في المركز الحادي عشر , وبفارق نقطتين فقط عن مناطق الهبوط.
في المقابل, يدخل النصر المباراة بدون أي حسابات, إذ فقد الفريق رسميا فرصة الاحتفاظ بلقبه, كما أنه ضمن الحصول على المركز الثاني في سلم الترتيب.
ويملك النصر 60 نقطة في المركز الثاني وبفارق 6 نقاط عن البطل “الهلال” و13 نقطة عن صاحب المركز الثالث “الأهلي”.
ومن المرجح أن يدخل المدرب روي فيتوريا بالعديد من الاسماء البديلة في مباراة اليوم, وذلك سعيا لتجهيزهم قبل الدخول في المعترك الآسيوي والذي سينطلق في الرابع عشر من سبتمبر الجاري.
البطل ضيفاً على فرسان مكة
ويلتقي الوحدة الطامح لمقعد آسيوي مع بطل الدوري “الهلال” والذي حسم اللقب لصالحه في الجولة الماضية.
ويدخل الوحدة هذه المباراة وهو في المركز الرابع بـ 46 نقطة بفارق نقطة عن الأهلي “الثالث” ونقطة عن الفيصلي “الخامس”.
فيما يدخل الهلال هذه المباراة وهو في صدارة الترتيب بـ 66 نقطة, ومن المرجح أن يزج المدرب رازفان لوشيسكو بالعديد من البدلاء في هذه المباراة, بعد أن أعلن نفسه رسميا بطل الدوري.
ويهدف الروماني من هذه الخطوة لتجهيز أكبر عدد ممكن من اللاعبين قبل الدخول في المعترك الآسيوي والذي ينطلق في الرابع عشر من سبتمبر الجاري.
ابها الضامن يقابل الأهلي الطامح
ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتأمين مركزه الثالث من خطر الوحدة والفيصلي, وذلك عندما يلتقي أبها اليوم الجمعة في الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
ويدخل الأهلي المباراة وهو في المركز الثالث بـ 27 نقطة متقدما على الوحدة بنقطة واحدة, وعلى الفيصلي بنقطتين.
في المقابل, يدخل فريق أبها المباراة بدون أي ضغوط بعد أن ضمن الفريق البقاء في دوري المحترفين.
وجمع أبها 35 نقطة من 10 انتصارات و 5 تعادلات احتل بها المركز التاسع.
آسيا بين الرائد و الفيصلي
يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد للإبقاء على حظوظه قائمة في المشاركة بالنسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا, وذلك عندما يلتقي الفيصلي اليوم الجمعة في الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
ويدخل الرائد المباراة وهو في المركز السادس بـ 43 نقطة, وفي حال خسر مباراة اليوم فإنه سيفقد رسميا حظوظه في المشاركة الآسيوية الأولى في تاريخه.
في المقابل, تبدو المشاركة الآسيوية متاحة بشكل أكبر لفريق الفيصلي, والذي يدخل هذه المباراة وهو في المركز الخامس بـ 45 نقطة.
وفي حال نجح الفيصلي في انتزاع نقاط مباراة اليوم, وجاءت الأخبار من الملاعب الأخرى بخسارة الأهلي والوحدة, فإن “عنابي سدير” سيجد نفسه في المركز الثالث المؤهل مباشرة لمقعد آسيوي.
الشباب هل يسقط الحزم للأولى
يحل الحزم ضيفا على الشباب اليوم الجمعة ضمن مباريات الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان, والتي ستقام كلها في نفس التوقيت (8:35م).
ويواجه الحزم خطر الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى, حيث يدخل مباراة الليلة وهو في المركز ماقبل الأخير بـ 27 نقطة.
وقد يجد الحزم نفسه هبط رسميا إلى دوري الدرجة الأولى في حال خسر مباراة اليوم, وكسب منافسوه مبارياتهم في هذه الجولة (الاتحاد, الفتح, الفيحاء, ضمك).
في المقابل, يدخل الشباب المباراة بدون أي ضغوط أو حسابات, إذ يحتل الفريق المركز الثامن بـ 40 نقطة
يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك اليوم الجمعة ضيفا على الاتفاق في الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
وينافس ضمك على النجاة من الهبوط, حيث يدخل المباراة وهو في المركز الرابع عشر بـ 29 نقطة.
بقاء ضمك بنقاط الاتفاق
ويقدم ضمك نتائج مميزة منذ استنئاف الدوري مطلع أغسطس الماضي, حيث نجح الفريق في تجنب الخسارة آخر 5 جولات (فاز 3 مباريات, وتعادل في مباراتين).
في المقابل, يدخل الاتفاق هذه المباراة بدون أي ضغوط أو حسابات, حيث ضمن البقاء في دوري المحترفين بعد أن جمع 42 نقطة في المركز السابع.
ويملك الاتفاق فرص “ضئيلة” للفوز بمقعد آسيوي, إذ يفصل بينه وبين المركز الرابع 4 نقاط.
وإذا ما أراد الاتفاق الفوز بالمركز الرابع عليه كسب الجولتين المتبقيتين من الدوري, وانتظار خسارة الفرق المنافسة له على هذا المركز “الأهلي, الوحدة, الفيصلي الرائد”.
الفتح ضيفاً على التعاون
يستقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح اليوم الجمعة ضيفه التعاون, ضمن مباريات الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
ويسعى الفتح لاستغلال ظروف ضيفه وكسب نقاط المباراة كاملة, والتي ستعطيه دفعة قوية للنجاة من خطر الهبوط.
ويدخل الفتح المباراة وهو في المركز الثاني عشر بـ 30 نقطة, وبفارق نقطة واحدة عن مناطق الهبوط.
في المقابل, يعيش التعاون واحدة من أسوء فتراته في تاريخ دوري المحترفين, إذ عجز الفريق عن تحقيق أي نقطة منذ استئناف الموسم مطلع أغسطس الماضي.
وتلقى التعاون 6 خسائر متتالية جعلته مهدد فعليا بالهبوط, حيث يملك الفريق 32 نقطة في المركز العاشر وبفارق 3 نقاط فقط عن مناطق الهبوط.
الفيحاء يرغب في نقاط العدالة
يستقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء اليوم الجمعة ضيفه العدالة في مباراة لحساب الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
ويأمل الفيحاء في أخذ نصيبه من نقاط العدالة والذي تأكد بشكل رسمي هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى.
ويدخل الفيحاء المباراة وهو ينافس على البقاء, إذ يملك الفريق 29 نقطة في المركز الثالث عشر.
في المقابل , يقبع العدالة في قاع الترتيب بـ 21 نقطة, وفقد جميع آماله في البقاء.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد يبحث عن النصر من أمام النصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.