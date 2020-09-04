فلسطين... فتح معبر كرم أبو سالم "استثنائيا"

نقل موقع "أمد للإعلام" عن مدير معبر كرم أبو سالم بسام غبن، قوله: "إن الاحتلال فتح معبر كرم أبو سالم استثنائيا لإدخال 8 شاحنات محملة بالوقود إلى قطاع غزة".

© REUTERS / Mohammed Salem

يشار إلى أن فتح المعبر يأتي في أعقاب اتفاق لإنهاء التصعيد المستمر منذ أسابيع بين إسرائيل وحركة "حماس"، الذي تم بواسطة قطرية.

في سياق متصل، أفادت صحيفة عبرية بأن لقاءات سرية جرت بين مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين لتجديد التنسيق الأمني بينهما.

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الجمعة، بأن إسرائيل تعمل بهدوء وسرية على تجديد التنسيق الأمني مع الجانب الفلسطيني، الذي توقف بينهما قبل عدة أشهر، بسبب رغبة إسرائيل تنفيذ خطة ضم مناطق في الضفة الغربية.

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وأوضحت أن إسرائيل تحاول تجديد التنسيق الأمني مع الفلسطينيين بعد تأجيل أو توقف تنفيذ خطة "الضم"، بموجب اتفاق السلام التاريخي بين إسرائيل والإمارات.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أنه تم عقد لقاءات سرية بين الطرفين، الإسرائيلي والفلسطيني، أهمها لقاء رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، مع كبار المسؤولين الفلسطينيين المقربين من رئيس السلطة الفلسطينية، الرئيس محمود عباس (أبو مازن).

ولفتت الصحيفة إلى أن إسرائيل لا تعلن، بشكل رسمي، عن هذه اللقاءات، إلا أن هذه الاجتماعات تهدف إلى تجديد التنسيق الأمني مع الجانب الفلسطيني، من خلال شخصيات محورية ومعروفة في المجتمع والاقتصاد الفلسطيني.