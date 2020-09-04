مصر... الحكومة توضح حقيقة إلغاء مجانية التعليم في الجامعات

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، صباح اليوم الجمعة، نفى ما تردد في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول إلغاء مجانية التعليم في الجامعات الحكومية، بدايةً من العام الدراسي، 2021/2020، بدعوى أنه لا أساس له من الصحة.

وذكر المركز الإعلامي في تقريره الأسبوعي حول الشائعات التي ترددها بعض وسائل الإعلام، أنه بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لإلغاء مجانية التعليم بالجامعات الحكومية، ولن يتم المساس بمجانية التعليم، باعتباره حقا أصيلا من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون.

وشددت الوزارة على اهتمام الدولة بتطوير ملف التعليم بمختلف المراحل، وتقديم خدمات تعليمية متطورة لكافة المواطنين على حد سواء.