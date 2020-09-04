كورونا.. 116 إصابة جديدة في غزة

غزة/ محمد أبو دون/ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الجمعة، تسجيل 116 إصابة بفيروس كورونا، خلال الـ(24) ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، في بيان تلقّت وكالة الخليج 365 نسخة عنه، إن إجمالي عدد الإصابات بغزة ارتفع منذ مارس/ آذار الماضي، إلى 697.

وبينت أن عدد الحالات النشطة، من بين إجمالي الإصابات، وصل 603 حالة بينهم 26 من العائدين إلى القطاع من الخارج.

ووفق وزارة الصحة، فإن عدد حالات التعافي من الفيروس وصلت 89 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 5، حتى صباح الجمعة.

وأكدت الوزارة مضاعفة جهودها لاحتواء التفشي في غزة، مؤكدة أنه "لا مجال للتراخي والاستهتار لحظة واحدة وإلا سندفع ثمناً قاسياً من حياتنا".

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ومن المقرر الجمعة، أن تصل وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، إلى غزة في أول زيارة لها منذ تعيينها في أبريل/ نيسان 2019، ضمن حكومة محمد اشتية.‎

ويرافق الوزيرة، وفد حكومي يضم 5 وزراء للاطلاع على الحالة الوبائية واحتياجات القطاع للتصدي للوباء، بحسب وزارة الصحة في رام الله.

والخميس، قال رئيس مركز الإعلام والمعلومات الحكومي في غزة سلامة معروف، إن تسجيل إصابات فيروس كورونا في القطاع دخل "منحنى خطيرا".

وتفرض الحكومة في غزة (تديرها حركة حماس) حظرا للتجوال في جميع مناطق القطاع، منذ 24 أغسطس/آب الماضي، عقب اكتشاف أولى الإصابات بالفيروس داخل المجتمع، (من غير العائدين من الخارج).

وتتخذ الحكومة الفلسطينية من رام الله مقرا لها، ولم تُسجل أية زيارة لوزرائها إلى غزة منذ تشكيلها، في ظل استمرار الانقسام الداخلي بين حركتي "فتح" و"حماس"، عقب فوز الأخيرة في الانتخابات التشريعية عام 2006. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.