القره داغي: إدارة ترامب تكافئ إسرائيل باتفاقات التطبيع العربية

إسطنبول/الخليج 365

قال الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي القره داغي، الجمعة، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تكافئ إسرائيل بالضغط على الدول العربية للتطبيع معها.



وأضاف القره داغي في تدوينة عبر فيسبوك، أن إدارة ترامب "تمكن كل إمكانياتها وقدراتها لمكافأة دولة الاحتلال (إسرائيل)، بالضغط على الدول العربية لعقد اتفاقيات السلام معها".



وأشار إلى أن "العلاقة بين إسرائيل وأمريكا استراتيجية منذ تأسيسها، لكن إدارة الرئيس ترامب كادت تحصر كل جهدها لصالح الاحتلال، وابتلاع ما بقي من الأراضي الفلسطينية".



وأوضح أن ذلك "من خلال صفقة القرن، والاعتراف بالقدس الشريف عاصمة لدولة الاحتلال، والموافقة على ضم بقية الأراضي الفلسطينية والجولان (السوري)".



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ولفت القره داغي إلى أن إدارة ترامب تفعل ذلك "دون أي اعتبار لحقوق الفلسطينين، والعرب والمسلمين، والقوانين الدولية والأممية".



وقال أيضا إن "أمريكا الكبرى في عهد ترامب تحصر دورها في السمسرة لتحقيق حلم إسرائيل الكبرى".



واتفاق التطبيع المعلن في 13 أغسطس/آب المنصرم، جرى برعاية من ترامب بين الإمارات وإسرائيل، وقوبل بتنديد فلسطيني واسع حيث اعتبر "خيانة" من أبوظبي و"طعنة في ظهر" الفلسطينيين.



ومنذ بداية العام الجاري، يواجه الفلسطينيون تحديات متعددة، تمثلت في "صفقة القرن"، وهي خطة سياسية مجحفة بحقهم أعلنتها الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني الماضي.



ثم تبعها مخطط إسرائيلي لضم نحو ثلث أراضي الضفة الغربية المحتلة، وبعده اتفاق الإمارات وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.