مندوب ليبيا يأمل بتعميم انتخابات مصراتة في عموم بلديات البلاد

طرابلس/الخليج 365

أعرب مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، الجمعة، عن أمله بتكرار تجربة انتخابات المجلس البلدي بمصراتة في جميع بلديات البلاد.



جاء ذلك في تغريدة للسني عبر صفحته الشخصية في "تويتر"، بعد ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع في مصراتة غربي ليبيا، وبدء فرز الأصوات.



وقال السني "نأمل تكرار هذه التجربة بباقي البلديات في كل أنحاء ليبيا".



وأضاف أن هذه "ليست أول عملية انتخابية ناجحة في ليبيا، لكن نبارك لمصراتة هذا المشهد الحضاري لانتخابات المجلس البلدي اليوم (الخميس)".



وأكد المندوب الأممي أن الظروف والتحديات التي تشهدها ليبيا "لم تقف عائقا" أمام سير الانتخابات البلدية.



وأشاد بتنظيم المناظرات بين المرشحين لتقديم أنفسهم وبرامجهم.



ومساء الخميس، أعلنت اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي مصراتة أن نسبة المشاركة في عملية الاقتراع بلغت 27%.



وأوضحت في مؤتمر صحفي لرئيس اللجنة، الطيب ميمه، أن إجمالي عدد المشاركين بلغ نحو 27 ألفا و311 ناخبا.



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وقالت إن الظروف التي صاحبت العملية أحد أسباب المشاركة الضعيفة، في إشارة للقيود التي تفرضها جائحة كورونا.



وأكدت اللجنة المركزية للانتخابات ذاتها، أن العملية في مصراتة "لم يشُبها أي خروقات أمنية".



وستحال النتائج الأولية إلى اللجنة الفرعية السبت "على أقصى تقدير"، ثم إلى اللجنة المركزية لإعلان النتائج المبدئية.



وصباح الخميس، بدأت عملية الاقتراع لاختيار المجلس البلدي في مصراتة، وتم تمديدها ساعة واحدة.



وهذه أول انتخاب بلدية تشرف عليها الحكومة الليبية، منذ بدء مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر عدوانه على مناطق غربي البلاد، في أبريل/نيسان 2019.



وأصر مجلس بلدية مصراتة على إجراء الانتخابات في موعدها، بعد تأجيلها عدة مرات بسبب كورونا.



وبلغ عدد المسجلين الناخبين 98 ألفا و397 ناخبا، 60 بالمئة رجال و40 بالمئة نساء، وفق اللجنة.



وخصص للإدلاء بالأصوات 76 مركزا انتخابيا عبر 12 فرعا بلديا.



ويتنافس في انتخابات المجلس البلدي مصراتة 15 قائمة على المقاعد المخصصة للفئة العامة، وسبع نساء على المقاعد المخصصة لفئة المرأة، وستة مرشحين عن المقاعد المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

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