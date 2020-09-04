متحف "سرسق" ينفض غبار الانفجار عنه... وأضرار تقدر بملايين الدولارات... صور

وألحق الانفجار أضراراً جسيمة في المبنى المؤلف من 6 طوابق (4 منها سفلية)، وبمقتنيات المتحف، الذي يضم مجموعة أعمال قيمة للفن الحديث والمعاصر في المدينة.

© Sputnik . Zahraa Al-Amir متحف "نقولا سرسق" في بيروت، لبنان

وقالت ميرييلا قهوجي رئيسة قسم الإعلام في متحف "سرسق"، لـ"سبوتنيك"، إن "متحف "سرسق" تضرر كثيراً جراء انفجار بيروت مثل كل المدينة، وصور المدينة تشبه كثيراً ما حل بالمتحف، الأسبوع الأول كان صعباً جداً، الزجاج في كل المبنى تحطم وكذلك الأبواب، وكل جفصين الأسقف والجدران تضرر".

وأضافت: " الضرر كبير جداً، حتى الطوابق السفلية لم تسلم من الانفجار، المشهد الآن مختلف عن الأسبوع الأول من الانفجار، قمنا بإزالة كل الردم والزجاج المحطم".

© Sputnik . Zahraa Al-Amir متحف "نقولا سرسق" في بيروت، لبنان

وأشارت قهوجي إلى أنه "في الأسبوع الأول بعد الانفجار عملت مجموعة من المتطوعين على إزالة الركام والزجاج والردم والأبواب المحطمة، وأمر مؤثر كيف تكاتف اللبنانيين إلى جانب بعضهم البعض، وللأسف لا يوجد دولة ولا أي جهة رسمية ساعدت المواطنين على الأرض".

وتابعت، "نحن لا زلنا في مرحلة التقييم لأن العملية طويلة وستأخذ وقتاً، إلا أن حجم التكاليف ستكون كبيرة جداً".

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متحف "نقولا سرسق" في بيروت، لبنان

وأوضحت قهوجي، أن المتحف شهد عملية إعادة توسيع بين عامي 2008 و2015 كلفت أكثر من 10 ملايين دولار، "لذلك نقدر تكلفة إعادة البناء اليوم بالملايين". لافتة إلى أن هناك العديد من المؤسسات والأفراد الذين أعربوا عن رغبتهم بالمساعدة مثل متحف "اللوفر" الذي عرض علينا المساعدة بعملية ترميم اللوحات المتضررة، وكذلك "اليونسكو" وداعمي المتحف.

وأضافت: "حالياً بدأنا هذا الأسبوع بإزالة الغبار عن الأعمال الفنية التي تضررت والمخزنة غير المتضررة، والتي تقدر بحوالي ال 1500 عمل فني، وهذه العملية تتلقى الدعم من متحف "بيما"، وكذلك بدأنا بإزالة الغبار عن المكتبة والأرشيف الخاص بالمتحف". مشيرة إلى أن "هناك 40 عمل فني تضرر جراء الانفجار، أعمال زيتية، أعمال على ورق، منحوتات تضررت، ولدينا عدة مستويات للضرر أعمال تضررت قليلاً وأعمال كثيراً، لدينا لوحة تعتبر من أهم اللوحات الموجودة في المتحف بريشة الفنان الهولندي الشهير كيس فان دانجن لصاحب القصر نقولا سرسق تضررت كثيراً وستأخذ حوالي الشهر أو الشهرين للترميم، العملية طويلة".

وأكدت قهوجي أن الأعمال جميعها تترمم بالمبدأ ولكن بغض النظر عن هذا الأمر هذه خسارة كبيرة وستأخذ عملية الترميم وقتاً طويلاً.

© Sputnik . Zahraa Al-Amir متحف "نقولا سرسق" في بيروت، لبنان

وختمت حديثها بالقول: "لا نعلم موعد إعادة افتتاح المتحف ولكن لدينا الإرادة، وعملية إصلاح الأضرار لا نعرف تكلفتها ولكن تقدر بالملايين، اليوم نطلب الدعم من الراغبين بالمساعدة، وأطلقنا حملة تبرع عبر الانترنت للأشخاص الذين يحبون أن يساهموا ولو بـ5 دولار أو 10 دولار أو بالليرة اللبنانية".

وتسبب الانفجار الضخم الذي هز مرفأ بيروت في 4 أغسطس/ آب ببضرر لـ 640 مبنى تاريخيا، 60 منها مهدد بالانهيار، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، التي وعدت بقيادة حراكاً دولياً لإعادة إعمار المباني التراثية في بيروت.