زلزال بقوة 3.4 درجة ريختر يضرب الفجيرة

وأوضح المركز أن الزلزال وقع في الساعة 6 وثماني دقائق بالتوقيت المحلي، بقوة 3.4 على مقياس ريختر. ​ووقع الزلزال على عمق 10 كم، وشعر به سكان الإمارة بشكل خفيف، ولم تقع أي أضرار، بحسب المركز الوطني للأرصاد.

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