إعلام: الكشف عن موعد مهاجمة "حزب الله" لإسرائيل

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وحددت القناة موعد الهجوم، بالتزامن مع احتفالات إسرائيل برأس السنة العبرية، أي خلال الأسبوعين القادمين.
وأشارت القناة إلى أن ما يعزز هذا الترجيح، خطاب ألقاه حسن نصر الله ، الأمين العام لـ"حزب الله"، الأحد الماضي، حينما أعرب عن تصميم حزبه على تنفيذ الهجوم.
ولفتت إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يعلم على وجه اليقين، "الخطوط العريضة للهجوم"، لكنه لا يستبعد إمكانية إطلاق صواريخ بالقرب من مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، أو تسلل عناصر لـ"حزب الله" إلى إسرائيل، أو إطلاق نيران مضادة للدبابات.
ومنذ مقتل عنصر من "حزب الله" في سوريا بغارة جوية إسرائيلية بالقرب من مطار دمشق، الشهر الماضي، يحاول الحزب البحث عن كيفية الرد على ذلك، في وقت أبقت إسرائيل على حالة التأهب القصوى على طول حدودها الشمالية مع لبنان.
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