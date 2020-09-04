لقاءات إسرائيلية فلسطينية سرية لتجديد التنسيق الأمني

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الجمعة، بأن إسرائيل تعمل بهدوء وسرية على تجديد التنسيق الأمني مع الجانب الفلسطيني، الذي توقف بينهما قبل عدة أشهر، بسبب رغبة إسرائيل تنفيذ خطة ضم مناطق في الضفة الغربية.

© AP Photo / Mohamad Torokman

وأوضحت أن إسرائيل تحاول تجديد التنسيق الأمني مع الفلسطينيين بعد تأجيل أو توقف تنفيذ خطة "الضم"، بموجب اتفاق السلام التاريخي بين إسرائيل والإمارات.

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وأشارت الصحيفة العبرية إلى أنه تم عقد لقاءات سرية بين الطرفين، الإسرائيلي والفلسطيني، أهمها لقاء رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، مع كبار المسؤولين الفلسطينيين المقربين من رئيس السلطة الفلسطينية، الرئيس محمود عباس (أبو مازن).

ولفتت الصحيفة إلى أن إسرائيل لا تعلن، بشكل رسمي، عن هذه اللقاءات، إلا أن هذه الاجتماعات تهدف إلى تجديد التنسيق الأمني مع الجانب الفلسطيني، من خلال شخصيات محورية ومعروفة في المجتمع والاقتصاد الفلسطيني.

وسبق أن أعلنت السلطة الفلسطينية عن توقف التنسيق الأمني مع الجانب الإسرائيلي في أعقاب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تنفيذ خطة "ضم" أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، مطلع يوليو/ تموز الماضي، ولكنه توقف عن ذلك.