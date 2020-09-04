شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 3.4 درجة يضرب إمارة الفجيرة بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الوطنى للأرصاد فى دولة الإمارات، اليوم الجمعة، عن وقوع زلزال في إمارة الفجيرة، في تمام الساعة السادسة وثماني دقائق صباحا بالتوقيت المحلى، وأعلن المرصد، أن قوة الزلزال بلغت 3.4 بمقياس ريختر، فيما بلغ عمقه 10 كم، منوها بأن السكان شعروا به بشكل خفيف، ولم يكن له أى تأثير، حسبما ذكرت "الإمارات اليوم".

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