حماس: التطبيع يساعد إسرائيل في تطبيق سياستها التوسعية بالمنطقة

غزة/ الخليج 365

قالت حركة "حماس"، الجمعة، إن مساعدة بعض الدول للإمارات في اتفاق التطبيع الأخير، يساهم في تطبيق سياسات إسرائيل التوسعية في المنطقة.

جاء ذلك في حديث مع الخليج 365، للناطق باسم الحركة حازم قاسم، ردا على إعلان البحرين ومن قبلها السعودية، السماح لجميع الرحلات الجوية المتجهة من وإلى الإمارات بالمرور عبر أجوائها.

وقال قاسم إن "مساعدة بعض الدول للإمارات في اتفاق التطبيع مع تل أبيب، يساعد الاحتلال (إسرائيل) في تطبيق سياسته التوسعية في المنطقة على حساب الحقوق العربية".

وأضاف أنه "كان من الأولى بكل الدول العمل على منع الإمارات من تطبيق اتفاق التطبيع، لا أن تساعدها في هذا المسار المعادي لحقوق شعبنا الفلسطيني، والذي يشجع الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم".

وطالب قاسم كل الأطراف التي تعزز مسارات التطبيع في المنطقة، بالتراجع عن هذا "السلوك المعاكس للمصالح الوطنية لتلك الدول، والمضر بالأمن القومي العربي".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت البحرين السماح لجميع الرحلات الجوية المتجهة من وإلى الإمارات، بالمرور عبر أجواء المملكة، لتشمل بذلك الرحلات بين تل أبيب وأبوظبي.

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جاء ذلك في تصريح لمصدر مسؤول في شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات، نشرته وكالة أنباء البحرين الرسمية دون الكشف عن هويته.

وتأتي الخطوة البحرينية بعد يوم واحد من موافقة السعودية على الطلب الإماراتي نفسه.

والإثنين الماضي، هبطت أولى رحلات الطيران التجاري من إسرائيل إلى الإمارات، كأول خطوة في اتجاه تطبيع العلاقات بين الجانبين بعد إعلانهما اتفاقا بهذا الخصوص في 13 أغسطس/ آب المنصرم.

وعبرت الطائرة الإسرائيلية الأجواء السعودية، ما خفض مدة الطيران بين تل أبيب وأبوظبي إلى أقل من 3 ساعات ونصف ساعة، مقارنة بـ 7 ساعات سابقا.

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