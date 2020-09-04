ونشر خالد آل طوق، وهو مرشد سياحي سعودي، على حسابه الشخصي بـ"تويتر"، مقطع الفيديو الذي وثق فيه رحلة الوزير الخطيب على الدراجة الهوائية، وبدا سعيدا جدا بمرافقته ومحادثته.
وقال آل طوق، "أن تكون برفقة معالي وزير السياحة أحمد الخطيب، وفي جبال السودة، جولة على الدراجات، ويقول (بصحبتك يا أبو معجب) لا أريد شيء أكثر يا عام 2020".
يشار إلى أن منطقة جبال السودة السياحية تقع في عسير جنوب غربي السعودية، وتبعد عن مدينة أبها 20 كلم، وعلى ارتفاع 3015 متر عن سطح البحر، وتكسو جبالها أشجار العرعر الكثيفة مكونة غابات طبيعية خلابة، وتعد من أبرز وجهات السياحة في المملكة.
يذكر أن وزير السياحة السعودي كان قد أكد في وقت سابق على الاهتمام بالسياحة الداخلية، والتي تشهد إقبالا غير مسبوق من السعوديين من مختلف مناطق المملكة في موسم استثنائي، فرضه فيروس كورونا المستجد.
كما لفت الوزير إلى أن "أكثر من 80 مليون موظف بالقطاع السياحي العربي، أو جزءًا منهم، معرضون لفقد وظائفهم من جراء تداعيات أزمة جائحة كورونا العالمية".
كانت هذه تفاصيل خبر في لقطة نادرة... وزير سعودي يقوم بجولة على دراجته الهوائية في مكان عام... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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