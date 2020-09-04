الجيش اللبناني يوضح سبب توقف عمليات الإنقاذ في مار مخايل... فيديو

وجاء في بيان الجيش اللبناني: يهم قيادة الجيش أن توضح أن فريق البحث والإنقاذ التشيلي والفريق التابع للدفاع المدني أوقفا العمل عند الساعة 23.30 مساء أمس بسبب خطر انهيار أحد الجدران المتصدعة في المبنى، ما يشكل تهديدا مباشرا لحياة عناصر الفريقين، وليس بناء على طلب قيادة الجيش.

وتابع: "عندها قام عناصر الجيش بعزل المبنى وتمت الاستعانة بمهندسين عسكريين من وحدات الهندسة في الجيش ورافعتين مدنيتين تمكنتا من إزالة الأخطار وتأمين المبنى لاستمرار العمل، وطُلب من الفريقين المذكورين متابعة عملية البحث والإنقاذ وعاودا العمل عند الساعة 1.30 في الليلة نفسها، ولا تزال العملية مستمرة حتى الساعة".

وفي هذا الصدد، قالت إذاعة "صوت لبنان"، إن 80 سم تفصل عن مكان احتمال وجود شخص حي تحت الانقاض في الجميزة. كما أن عمال الإنقاذ يرفعون الأنقاض بطريقة يدوية بعد الانتهاء من رفع البلوكات الكبيرة.

وبعد مرور شهر على انفجار بيروت، رصد فريق إنقاذ تشيلي أمس الخميس حركة تحت الركام بفضل كلبة تابعة للفريق فتمت الاستعانة بأجهزة الرصد والمسح الحراري، واكتشف المنقذون وجود دليل على الحياة يتمثل بنبض قلب يدق 19 مرة بالدقيقة الواحدة.