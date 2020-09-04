شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تخصص 5 ملايين دولار لمساعدة لبنان فى أعقاب انفجار بيروت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اليابان، اليوم الجمعة، تخصيص 5 ملايين دولار كمساعدات طارئة للبنان، في أعقاب انفجار هائل في مستودعات ميناء العاصمة بيروت خلال أغسطس الماضي، وذلك وفقا لما قالته وزارة الخارجية الياباني.
وفى وقت سابق، دعا بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، لعيش يومى عالمى للصلاة والصوم من أجل لبنان، غدا الجمعة، وقال "أنوى إرسال ممثلى لى إلى لبنان"، فى إشارة منه إلى ارسال وزيرة الخارجية نيابة عنه، مضيفا "ستذهب للتعبير عن تقاربى وتضامنى، ونصلى صلاتنا من أجل كل لبنان ومن أجل بيروت".
ونقل موقع "الفاتيكان نيوز" قول البابا "نحن أيضا قريبون من الالتزام الملموس للأعمال الخيرية، كما هو الحال فى المناسبات الآخرى، كما أدعو الإخوة والاخوات من الطوائف والتقاليد الدينية الآخرى للانضمام إلى هذه المبادرة التى يرونها الأنسب".
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