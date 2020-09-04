شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار على مكة وغائم فى الإمارات وحارا فى البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من التباين فى حالة الجو ويقدم ”الخليج 365”، تقريرا عن حالة الطقس فى دول الخليج اليوم.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة ،المدينة المنورة،الرياض، القصيم ،حائل) فيما توثر الرياح النشطة على أجزاء من وسط وشمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 14-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً، وتظهر بعض السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباح يوم السبت، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

الريـاح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 - 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س أحياناً.

الخليج العربي: خفيف – متوسط. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:03 المد الثاني عند 02:33 والجزر الأول عند الساعة 08:36 الثاني عند الساعة 20:22 .

بحر عمان: خفيف - متوسط. فيما سيحدث المد الأول عند 11:05 الثاني عند الساعة 23:21 والجزر الاول عند الساعة 17:23 عند الساعة 05:14 .

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 44 30 75 10 دبي 42 31 70 15 الشارقة 44 30 70 15 عجمان 41 31 75 10 أم القيوين 41 28 80 15 رأس الخيمة 42 29 70 20 الفجيرة 40 30 75 15 العين 43 29 55 10 ليوا 45 27 75 10 الرويس 41 29 80 20 السلع 42 30 75 25 دلما 40 31 85 35 طنب الكبرى 39 32 80 35 طنب الصغرى 39 32 80 35 أبو موسى 39 32 80 35 .

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الكويت:

توقعت إدارة الأرصاد الجوية، اليوم، أن يسود حار ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 32 كم/ساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة ضئيلة لأمطار خفيفة متفرقة في وقت لاحق وذلك خلال ساعات النهار.

أما ليلا فتوقعت إدارة الأرصاد أن يسود طقس مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى خفيفة السرعة 06 - 30 كم/ساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة

وقالت إدارة الأرصاد إن درجات الحرارة المتوقعة تتباين بحسب مناطق البلاد ما بين 45 درجة للعظمى و29 درجة للصغرى.

البحرين:

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم في مملكة البحرين، سيكون حارا ورطبا نسبيا.

الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى10عقد، ولكنها شرقية بوجه عام من 10 الى 15 عقدة احيانا خلال الظهيرة.

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاث أقدام.

درجة الحرارة: العظمى 42 درجة مئوية.. والصغرى 30 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 80 %.. والصغرى 25 %.

سلطنة عمان:

سيكون الطقس نهاراً صافياً وتكون درجة الحرارة العظمى 30 وسيكون الطقس ليلاً ضبابياً