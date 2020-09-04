"منصة" لتسجيل موظفى الحكومة الكويتية الوافدين العالقين فى الخارج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مطلعة أنه تم تشكيل فريق حكومي برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، وعضوية ممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة، لوضع آلية محددة لعودة الوافدين العالقين العاملين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، لافتة إلى أن هناك دراسة لعمل «منصة» لتسجيلهم.
وقالت المصادر لصحيفة الجريدة الكويتية، إن العقيل خاطبت الجهات الحكومية لموافاتها بكشوف تتضمن أسماء موظفيها العالقين غير القادرين على القدوم بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتُّخِذت أخيراً لمجابهة تفشي «كورونا»، ومنها منع مواطني 32 دولة من دخول البلاد حالياً وحتى إشعار آخر.
وأشارت إلى أن ثمة تصوراً يُدرَس حالياً لعمل «منصة»، على غرار التي أُعدت إبان الخطة الحكومية لعودة المواطنين العالقين في الخارج، لتسجيل الوافدين الذين سيستقر الفريق على ضرورة قدومهم إلى البلاد، نظراً لحاجة العمل الفعلية إليهم، مؤكدة أن العاملين في وزارة الصحة، لاسيما الأطباء، سيكون لهم أولوية القدوم للحاجة الماسة إليهم خلال الأزمة الراهنة.
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