شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تعزل 13 بناية وإغلاق صالون بعد اكتشاف إصابات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محافظ العاصمة الأردنية عمان، الدكتور سعد الشهاب، انه جرى عزل 13بناية وإغلاق صالون بعد اكتشاف إصابات كورونا فيها، وقال الشهاب ان البنايات تقع في مناطق جبل عمان /شارع الرينو وخلدا والموقر / الذهبية الغربية وبالقرب من كلية حطين ووسط البلد وطبربور والجبيهة اضافة الى بنايتين في كل من سحاب والوحدات و ضاحية الحاج حسن واغلاق صالون في شارع الجامعة. وأكد الشهاب انه تم التعامل مع البنايات وتعقيمها لمنع انتشار العدوى وفقا للبروتوكول الصحي المعتمد.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، بين محافظ العاصمة انه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وتأمين دورية شرطة لضمان عدم دخول او خروج اي شخص الى البنايات و حتى تتمكن فرق التقصي الوبائي من أخذ العينات .