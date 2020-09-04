شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية»: 6 خطوات لتأسيس «جمعية أهلية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن خطوات تأسيس جمعية أهلية، حيث أكدت الجمعيات الأهلية تهدف لخدمة المجتمع. وأوضحت الموارد البشرية أن الخطوات تتمثل فيما يلي: – تسجيل الدخول عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. Advertisements – اختيار خدمة تأسيس جمعية أهلية. – تعبئة الاستمارة وإدخال جميع البيانات اللازمة. – وموافقة جميع الأعضاء على الانضمام للجمعية. – بعد إرسال الطلب ستقوم الوزارة بمراجعة الطلب لإصدار الموافقة في حال قبوله، أو طلب التعديل أو الرفض إن وجدت ملاحظات عليه. – بعد موافقة الوزارة والجهة المختصة والجهة المشرفة يتم إصدار شهادة التسجيل للجمعية واللائحة الأساسية لها وخطاب تشكيل المجلس.

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