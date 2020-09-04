يستعد للمرحلة الثالثة لعمليات توجيه المسار«مسبار الأمل»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: يمامة بدوان



يستعد «مسبار الأمل» للمرحلة الثالثة من عمليات توجيه مساره إلى المريخ، بعد الانتهاء، أمس الخميس، من اختبارات ما بعد 45 يوماً على إطلاقه، حيث قطع مسافة 126.6 مليون كلم بسرعته الحالية البالغة 112200 كلم/ الساعة، على أن يعمل على خفض سرعته ذاتياً إلى 18 ألفاً في الساعة، وفق نظام تحكم ذكي، في فبراير/ شباط 2021، بالتزامن مع اليوبيل الذهبي لتأسيس اتحاد دولة الإمارات، تمهيداً لدخوله مدار المريخ بعد 158 يوماً.

وكانت أولى عمليات توجيه المسار جرت بنجاح في 17 أغسطس/ آب الماضي، وتندرج تحت سلسلة مناورات التوجيه، وتُشكل محطة رئيسة ومرحلة مهمة في رحلة المسبار، حيث نجح الفريق في تشغيل أجهزة الدفع الستة للمرة الأولى، لاستخدامها في وضع المسبار في مساره المباشر باتجاه المريخ.

وبعد الإطلاق الناجح من منصة الإطلاق في جزيرة تانجاشيما جنوبي اليابان، في 20 يوليو/ تموز الماضي، خطط الفريق لتنفيذ 7 عمليات توجيه، في رحلته البالغة 493 مليون كيلومتر، إلا أن كفاءة الإطلاق وعمليات المسبار الأولية، أسهمت في وضع المسبار في مسار أكثر قرباً من المسار النهائي.

معايير دولية

ووفق المعايير الدولية لحماية الكواكب، تطلق في البداية المهمات الفضائية إلى المريخ وغيره من الكواكب، بعيداً عن المسار المؤدي مباشرة نحو الكوكب، لإعطاء الفرصة لإجراء الاختبارات التي تؤكد سلامة عمليات المركبة الفضائية، قبل تعديل مسارها باتجاه وجهتها النهائية، بما يضمن تحييد مخاطر تحطمها على سطح الكوكب المستهدف، ويحميه من أي ملوثات منشؤها كوكب الأرض، ولذلك تجرى عمليات تعديل المسار في مرحلة لاحقة من الإطلاق.

فحص الأجهزة

وبعد تجاوز المسبار لمسافة 100 مليون كلم، في 24 أغسطس/ آب الماضي، بدأت عملية فحص الأجهزة العلمية الثلاثة على متنه، التي تعمل بتناغم، وتشمل كاميرا للاستكشاف، لالتقاط صور رقمية ملونة عالية الدقة لكوكب المريخ، وقياس الجليد والأوزون في الطبقة السفلى للغلاف الجوي، وجهاز «المقياس الطيفي بالأشعة تحت الحمراء» الذي يقيس درجات الحرارة وتوزيع الغبار وبخار الماء والغيوم الجليدية في الطبقة السفلى للغلاف الجوي، فضلاً عن جهاز «المقياس الطيفي بالأشعة ما فوق البنفسجية» لقياس الأوكسجين، وأول أوكسيد الكربون في الطبقة الحرارية، وقياس الهيدروجين والأوكسجين في الطبقة العليا للغلاف الجوي.

إجابات علمية

وقد صممت هذه الأجهزة لجمع أكبر حجم من المعلومات عن مناخ كوكب المريخ، حيث ستوفر إجابات علمية غير مسبوقة في استكشاف المريخ، تتضمن البحث عن عوامل مشتركة تجمع بين المناخ الحالي على الكوكب ومناخه في الماضي البعيد، قبل خسارته غلافه الجوي، ودراسة أسباب تلاشي غلافه الجوي، واكتشاف العلاقة والتفاعل بين الطبقات العليا والسفلى للغلاف الجوي، وتوفير أول صورة شاملة عن كيفية تغير الغلاف، وتغيرات الطقس على مدار اليوم، وعبر كل فصول السنة باستمرار.