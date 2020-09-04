الأمم المتحدة تعزز قواتها في جنوب السودان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في دولة جنوب السودان، الأربعاء، أنها ستنشر قوات في جنوب هذا البلد؛ إثر تصاعد أعمال العنف هناك من قبل المتمردين المسلحين ضدّ المدنيين وعمال الإغاثة. ويأتي نشر الخوذ الزرقاء؛ لإنشاء قاعدة جديدة في ولاية الاستوائية الوسطى في أعقاب الهجمات على قوافل المساعدات الإنسانية التي وقعت هذا الأسبوع، وأسفرت عن مقتل مدنيين اثنين، إضافة الى نصب كمين في نفس المنطقة أواخر أغسطس/آب أسفر عن مقتل ستة من حراس نائب الرئيس.

وقال ديفيد شيرر الذي يرأس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان: إن قوات حفظ السلام ستقيم قاعدة في لوبونوك، على بعد نحو 110 كلم شرق العاصمة جوبا، في منطقة تشهد تجدداً للاشتباكات العنيفة بين المتمردين والقوات الحكومية.

وأضاف شيرر: «سيمكنّنا ذلك من تأمين وجود وقائي في المنطقة».

وتمّ تحميل جبهة الإنقاذ الوطني مسؤولية تصاعد العنف؛ والجبهة هي حركة متمردة تنشط في المنطقة الاستوائية، ويقودها نائب قائد الجيش السابق توماس سيريلو. وكانت جبهة الإنقاذ الوطني، أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الدامي الذي وقع بالقرب من لوبونوك، وأودى بحراس نائب الرئيس جيمس واني إيغا. لكنّ إيغا، أحد نواب الرئيس الخمسة، لم يكن في الموكب حينذاك ولم يصب بأذى.

كما يُعتقد أنّ مسلّحين من هذه الجماعة المتمردة هم المسؤولون عن كمين نصب الثلاثاء، لقافلة إغاثة في الاستوائية الوسطى؛ أسفر عن مقتل مدنيين اثنين إلى جانب إصابة أربعة، إضافة الى هجمات مماثلة في الأيام الأخيرة؛ أدت الى إحراق مركبات وإطلاق النار على أشخاص.

وتسبّبت الاشتباكات بين القوات الحكومية والمتمرّدين التابعين لسيريلو بخسائر مروّعة في صفوف المدنيين في المنطقة الاستوائية. (أ ف ب)