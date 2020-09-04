فيضان النيل في الخرطوم يتجاوز أعلى قمة مسجلة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية السودانية، أن محطة الخرطوم سجلت أمس الخميس، أعلى منسوب (17.57 متر) متجاوزة أعلى قمة مسجلة (17.26 متر) ب31 سم، مشيرة إلى استقرار المناسيب العليا الحالية.

وأضافت اللجنة أن محطة شندي سجلت (18.25متر) والتي تفوق أعلى قمة مسجلة (18.07 متر) ب18 سم. وقالت اللجنة، في بيانها، إن الأمطار التي هطلت في أعلى حوض النيل الازرق في أيام 31 أغسطس و1 و2 سبتمبر ستؤدي لاستقرار في وارد محطة الديم عند الحدود السودانية - الإثيوبية اليوم الجمعة، في حدود 920 مليون متر مكعب، بينما تؤدي الأمطار التي هطلت في حوض العطبراوي أيضا إلى استقرار في إيراد أعالي نهر عطبرة في اليومين القادمين.

وتسببت فيضانات نهر النيل في خسائر مفجعة لم تحدث منذ 108 أعوام، وأعلن والي الخرطوم حالة الاستنفار القصوى في الولاية لمواجهة آثار الفيضانات والسيول، وأشارت التقارير إلى تجاوز عدد المنازل المنهارة كلياً أو جزئياً خمسة آلاف منزل، في نحو 60 منطقة، ونفوق 5 آلاف و379 ماشية.

وأصدر الدفاع المدني السوداني تحذيراً جديداً للسودانيين يدعوهم لتوخي الحذر حرصاً على حياتهم من الفيضانات التي يسببها ارتفاع مناسيب النيل. ذكرت وكالة الأنباء السودانية «سونا»، أن غرفة طوارئ الخريف بالدفاع المدني في ولاية الخرطوم، نبهت جميع المواطنين وخاصة القاطنين على ضفاف النيل، بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأنهار والمناطق المنخفضة. وتابعت: «يجب تجنب المناطق التي سبق أن تأثرت في الأعوام السابقة بالفيضانات وذلك حفاظا على الأرواح والممتلكات».

وأصدرت ولاية الخرطوم نداء عاجلا، في وقت سابق، لسكان ضفاف النيل بفروعه المختلفة وسكان الجزر، دعتهم فيه لاتخاذ الحيطة والحذر خوفاً من تعرض حياتهم للخطر بسبب ارتفاع مناسيب مياه النيل، وأكدت استمرار الاستنفار المعلن ووضع كل إمكانيات الولاية البشرية والآليات والشركاء في حالة استعداد قصوى لمواجهة أية طوارئ تحدث جراء ارتفاع منسوب النيل مع استمرار التدخلات الحالية لمعالجة الضعف في المصدات الترابية (التروس) وإيواء المتضررين وتقديم العون لهم، بينما ناشد والي الخرطوم خالد نمر، المواطنين بالوقوف مع سكان المناطق المهددة بالفيضان ومساعدتهم.(وكالات)