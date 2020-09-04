علاج رخيص يعطي بارقة أمل لمصابي «كوفيد-19»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توصلت تجارب دولية إلى علاج رخيص قد يفتح نافذة الأمل للمصابين بكورونا والعلاج من عائلة الستيرويدات الرخيصة والمتوفرة على نطاق واسع في وقت يبدو فيه «مارثون» البحث عن لقاحات «كوفيد- 19» قد اقتربت من خط النهاية، فقد أعلنت روسيا عن نجاح جديد يحققه ثاني لقاح روسي ضد كورونا، فيما قالت إيطاليا إنها غير بعيدة عن السباق وإن لقاحها الخاص سيكون جاهزاً قبل نهاية العام، في وقت فجّر فيه الرئيس ترامب قنبلة في الأوساط الصحية بطلبه من حكام الولايات الاستعداد للبدء بالتطعيم قبل نهاية العام رغم التحذيرات من أن اللقاح لم يكمل دورته في الاختبارات المعتمدة عالمياً.

إلى ذلك، توصل تحليل لسبع تجارب دولية، الأربعاء، إلى أن علاج مرضى الحالات الحرجة المصابين بكوفيد-19 بأدوية من عائلة الستيرويدات الرخيصة والمتوفرة على نطاق واسع يحد من خطر الوفاة بنسبة 20%، وهو ما يدفع منظمة الصحة العالمية إلى تحديث إرشاداتها العلاجية.

وجمع التحليل بيانات تجارب منفصلة على جرعات منخفضة من العقاقير هيدروكورتيزون وديكساميثازون وميثيل بريدنيزولون وتوصل إلى أن الستيرويدات تعزز معدلات إنقاذ حياة مرضى كوفيد-19 التي تستدعي حالاتهم دخول غرفة العناية المركزة. كما قال الباحثون في بيان: «يعادل هذا بقاء نحو 68% من المرضى (الأكثر إصابة بكوفيد-19) على قيد الحياة بعد علاجهم بالكورتيكوستيرويدات مقارنة ببقاء نحو 60% على قيد الحياة في غياب الكورتيكوستيرويدات».

اللقاح الروسي

ففي موسكو أفاد المكتب الصحفي للهيئة الروسية المعنية بحقوق المستهلك بأن جميع المتطوعين الذين شاركوا في تجربة اللقاح ضد فيروس كورونا الذي طوّره مركز «فيكتور»، تكونت لديهم أجسام مضادة للفيروس. وأن جميع المشاركين جرى تطعيمهم مرتين، وخرجوا من المستشفى.

وكشف نائب رئيس معهد «جامالي»، دينيس لوجونوف، عن وجود صيغتين من لقاح «سبوتنيك-V»، الأولى سائلة ومجمدة، ويتم تخزينها بدرجة حرارة 20 تحت الصفر، والثانية مجففة بالتجميد، يتم تخزينها بدرجة حرارة 4 فوق الصفر.

وأفاد بأن اللقاح الروسي الجديد بصيغتيه خضع للدراسات ما قبل السريرية، بمشاركة عدة حيوانات، وقد أظهر اللقاح درجة عالية من السلامة، وحصل على تقييم جيد من قبل خبراء وزارة الصحة الروسية، كما أظهر هذا اللقاح فاعلية وقائية بنسبة 100%، من خلال حقن نماذج من فئران التجارب، وأثبت أنه يحمي (الكائنات الحية من القرود وحتى الإنسان) من إصابة الرئتين. وكان اللقاح الروسي «سبوتنيك-V» اجتاز الاختبارات السريرية بنجاح في شهري يونيو ويوليو الماضيين.

احتواء الفيروس

وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا من جانبه بشّر مواطني بلاده، متحدثاً اليهم في مجلس الشيوخ عن إجراءات لاحتواء فيروس كورونا المستجد، وقال بأن «إيطاليا في طليعة اللعبة الحاسمة بشأن اللقاحات» للفيروس.

وقال سبيرانزا إن الجرعات الأولى من اللقاح المرشح أسترازينيكا ستكون متاحة بالفعل بحلول نهاية عام 2020، وفقاً لما نقلته وكالة «نوفا» الإيطالية.

وأضاف سبيرانزا أننا «في مرحلة دقيقة من التطور الوبائي في إيطاليا وأوروبا والعالم»، موضحاً أنه في ضوء البيانات الدولية والإيطالية من الواضح أن الإغلاق في بلدنا قد نجح.

ضوء أخضر

وأعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أنها ستعطي الضوء الأخضر لتجربة لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، قبل اكتمال المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، في حال كانت الفوائد أكثر من المخاطر.

وقال مفوض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ستيفن هان، إنهم مستعدون لتجربة اللقاح «في أقرب وقت ممكن»، دون انتظار الموافقة الفيدرالية الكاملة.

توزيع اللقاح

وطلبت السلطات الصحية الأمريكية من حكومات الولايات أن تستعد لتوزيع لقاح مضاد لمرض كوفيد-19، على نطاق واسع، بحلول مطلع نوفمبر، بحسب ما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن وثائق رسمية. ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن روبرت ريدفيلد مدير المراكز الأمريكية للوقاية من الأمراض ومكافحتها «سي دي سي» قوله في رسالة أرسلها إلى حكومات الولايات إنه يطلب منها «بصورة عاجلة» أن تفعل كل ما هو ضروري من أجل أن تكون مراكز توزيع اللقاح المرتقب في وضع يسمح لها بالعمل بشكل كامل بحلول الأول من نوفمبر 2020.

تعهدات ترامب

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهد سابقاً ببدء طرح وتوزيع اللقاح في موعد مبكر، قبل نهاية العام الحالي، وفي أغسطس الماضي نشرت صحيفة «فاينانشال تايمز» أن إدارة ترامب تبحث تسريع وتيرة عملية إقرار لقاح تجريبي تطوره شركة أسترازينيكا، وجامعة أوكسفورد، للوقاية من كورونا، لاستخدامه في الولايات المتحدة، قبل الانتخابات الرئاسية التي تجرى في الثالث من نوفمبر.

ولفت ريدفيلد في رسالته إلى ضرورة إزالة كل العوائق الإدارية، وإصدار كل التراخيص والشهادات اللازمة كي تتمكن هذه المرافق من العمل بكامل طاقتها في الموعد المحدّد، الذي يصادف قبل يومين فقط من الانتخابات الرئاسية. (وكالات )