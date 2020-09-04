شكرا لقرائتكم خبر عن 639 متعافياً ولا وفيات و 614 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لتوسيع الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس «كورونا»، والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت إجراءها 67821 فحصاً جديداً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل تقنيات الفحص الطبي.

وأسهم تكثيف توسيع نطاق الفحوص، في الكشف عن 614 إصابة جديدة، من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة؛ وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 72154 حالة.

كما أعلنت عن تعافي 639 مصاباً بالفيروس كورونا من أعراض المرض، بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة، منذ دخولهم المستشفى؛ وبذلك يكون مجموع المتعافين 62668.

وأعلنت الوزارة، أنه لم تسجّل أي وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. (وام)

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