العثور على 4 حاويات نترات أمونيوم في مرفأ بيروت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”

كشف المدير العام لإدارة واستثمار مرفأ بيروت، باسم القيسي، أن هناك حاويات فيها مواد قابلة للاشتعال ما زالت موجودة في ميناء بيروت، وذلك في أعقاب انفجار مواد خطيرة في الرابع من أغسطس/آب أسفر عن عشرات القتلى.

وقال القيسي خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس، إنه وجه كتاباً بشأن هذه المواد إلى الجمارك والجيش اللبناني الذي حاول أن يبقيها بأمان، لافتاً إلى أنه طلب من مديرية الجمارك أكثر من مرة إجبار شركات الملاحة على إعادة شحن هذه المواد القابلة للاشتعال.



وشدد القيسي على أن لبنان لا يستطيع تخزين هذه البضائع لوقت طويل ويجب تسليمها فوراً، لافتاً إلى أنه سيرفع يوم الاثنين المقبل دعوى قضائية بحق مجهول في هذا الموضوع. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن وحدات من الجيش اللبناني اكتشفت حاوية على أطراف المرفأ تحوي نحو ٤ أطنان من نترات الأمونيوم في أكياس شبيهة بتلك التي كانت موجودة في العنبر رقم 12 وتسبب انفجارها بكارثة بيروت. وقد أبلغ ضباط الجيش الجهات المعنية بما وجدوه واتخذوا بسرعة التدابير اللازمة لنقل تلك الكمية من مكانها ومعالجتها. في حين لم يصدر عن الجيش أي بيان رسمي حتى الساعة في هذا الشأن، بما يؤكد أو ينفي الخبر.

وفي 4 أغسطس الماضي أسفر انفجار أكثر من 2750 طناً من نترات الأمونيوم المخزنة بظروف سيئة في العنبر 12 بمرفأ بيروت، إلى مقتل 190 شخصاً وجرح الآلاف، بالإضافة إلى التسبب بأضرار مادية قدرت بنحو 10 مليارات دولار على الأقل.

وبعد مرور شهر على كارثة الانفجار، تواصلت عمليات البحث عن الناجين والجثث في منطقة مار مخايل شرقي بيروت، خاصة مع المعلومات التي تحدثت عن احتمال وجود أحد الناجين تحت أنقاض مبنى سكني في تلك المنطقة، حيث كشف محافظ بيروت مروان عبود أن كلباً من فرقة الإنقاذ التشيلية أعطاها إشارة عن وجود جثة أو جثتين تحت أحد المباني المهدمة في مار مخايل، وبحسب الفرقة وخلال عملية البحث، استطاعت إحدى الكلاب المدربة والمشاركة في رفع الأنقاض تحسّس واكتشاف وجود ضحايا عبر حاسة الشمّ، ما استدعى استقدام آلة «سكانر» مخصّصة للكشف عن الضحايا.

وكشف عنصر من فريق الإنقاذ والبحث أن الكاميرا الحرارية كشفت عن وجود 19 نفساً في الدقيقة وشخص صغير من المرجح أن يكون طفلاً، والحفر يجري بحذر على ركام ثلاثة طوابق كي لا تقع الجدران أو أي من الطوابق.

وفي هذا السياق نشرت وزارة الصحة العامة لائحة محدثة بأسماء الشهداء الذين سقطوا من جراء انفجار مرفأ بيروت وبلغ عددهم حتى تاريخه 191 شهيداً.