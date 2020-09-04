شكرا لقرائتكم خبر عن الفاتيكان: لبنان ليس وحده.. ومعاً سنعيد بناء بيروت والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365” أعلن أمين سر دولة ​الفاتيكان​، الكاردينال بيترو بارولين، خلال لقاء جمعه ببعض رجال ​الدين​ المسلمين، والمسيحيين، في كاتدرائية ​مار جرجس​ في وسط ​بيروت، امس الخميس​، أن «​لبنان​ ليس وحده، ونحن نقف إلى جانبكم بصمت وبتضامن لنعبر عن محبتنا لكم»، مشدداً على عدم ترك لبنان وحيداً، وقال: «لبنان بحاجة إلى ​العالم​، ولكن العالم يحتاج إلى خبرة لبنان الفريدة، والتضامن والحرية التي يمثلها لبنان، ومعاً سنعيد بناء بيروت».

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