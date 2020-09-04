16 قتيلاً موالياً لإيران بقصف إسرائيلي على سوريا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قتل 16 مسلحاً موالياً لإيران على الأقل، أمس الخميس، في ضربات شنتها طائرات إسرائيلية على شرق سوريا، وفقما أفاد المرصد السوري. وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن ل«فرانس برس»، إن القتلى ينتمون إلى «فصائل عراقية موالية لطهران، وقد قتل 7 منهم عند أطراف مدينة الميادين، بينما قضى 9 في ضربات جنوب البوكمال» في محافظة دير الزور.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، ليلة الأربعاء/الخميس، أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية إسرائيلية، مشيرة إلى أن الخسائر جراء القصف مادية فقط. وقالت الوكالة نقلاً عن مصدر عسكري: «في الساعة 22:23 من مساء الأربعاء، أطلق الطيران الإسرائيلي رشقة صواريخ من اتجاه التنف باتجاه مطار التيفور». وأضاف المصدر العسكري: «تصدت (للطائرات) وسائط دفاعنا الجوي، وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات».

إلى ذلك، أكد موفد الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا بيدرسون، أمس الخميس، أن الإيجابية تعم اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف. وقال في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف: «إن هناك أجواء إيجابية بين الأطراف السورية المتحاورة في اجتماعات اللجنة الدستورية بجنيف». فيما أكد لافروف، أن بلاده حريصة على وحدة سوريا والقضاء على الإرهاب فيها.

هذا وانتهت محادثات اللجنة الدستورية حول سوريا في جنيف بلا أي تقدّم ملموس، لكن بيدرسون أكد، السبت الماضي، أن المشاركين وجدوا «نقاطًا مشتركة» ويتطلّعون إلى الاجتماع مجدّداً. وأقر بأنّه بعد ما يقرب من عشر سنوات من النزاع، «من الواضح أنه لا تزال هناك خلافات قويّة جداً». لكنّه قال إنّه «سعيد للاستماع إلى رئيسي» جلسات المناقشات، ممثلي الحكومة و المعارضة «يقولان بكل وضوح إنّهما وجدا نقاطاً مشتركة عدة».(وكالات)