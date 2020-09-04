شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم مواطن اجتاز دورة في اللغة الصينية بتقدير امتياز والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرّم المستشار راشد عبيد سيف الحفيتي، رئيس مجلس رعاية التعليم والشؤون الأكاديمية بالفجيرة، المواطن سعيد الحفيتي الذي اجتاز دورة اللغة الصينية بتقدير امتياز من جامعة بكين للثقافة واللغات التي استمرت لمدة سنة دراسية في العاصمة الصينية بكين ، حيث بدأ دراسته الصينية بمعهد كونفوشيوس الصيني بجامعة دبي،بدعم ومتابعة من مجلس رعاية التعليم بالفجيرة حتى بعد حصوله على منحه دراسية للغة من حكومة الصين ، يأتي هذا التكريم من خلال دعم الطلبة المميزين في جميع التخصصات .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكريم مواطن اجتاز دورة في اللغة الصينية بتقدير امتياز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.