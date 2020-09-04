«موارد شرطة الشارقة» تناقش أفكاراً لإسعاد العاملين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

ترأس العميد عبدالله بن نصار، نائب المدير العام الموارد والخدمات المساندة، اجتماعاً في قاعة شهداء الإمارات، بمقر القيادة، بحضور العقيد خالد بوزنجال، نائب مدير إدارة الموارد البشرية، والمقدم طارق المدفع، مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، ونائبه المقدم الدكتور سامح الحليان، وعدد من الضباط ذوي الاختصاص.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، إلى جانب الابتكارات والأفكار الإبداعية الهادفة إلى رفع مؤشر السعادة لدى العاملين بالقيادة، بما يسهم في خلق بيئة عمل إيجابية مريحة ومحفزة على الإنتاج، ومشجعة على التميز في تقديم مختلف الخدمات، وهو ما ينعكس على مدى الرضا والارتياح لدى العاملين في مختلف المواقع.وخلال الاجتماع طرح عدد من الرؤى والاقتراحات، للخروج بالأفكار الهادفة إلى إسعاد العاملين، والاعتماد عليها منهجية علمية في تطوير ورفع الكفاءة.

وفي ختام الاجتماع قدم بن نصار، شكره للحضور، موجهاً بضرورة البدء في تسخير التقنيات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات، لتعزيز التواصل الإيجابي.