تقرير استخباري يكشف تمويل قطر للحوثيين للإضرار بالسعودية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد وزير الدفاع البريطاني بن والاس، أمس الخميس، أن العلاقات السعودية البريطانية لا تقتصر على بيع الأسلحة، بل هي شراكة دفاعية متينة، واتهم إيران بنشر الإرهاب بتمويل وتسليح وتدريب الحوثيين وحزب الله، في وقت كشف تقرير استخباري أن قطر تمول الميليشيات الحوثية في اليمن للإضرار بالسعودية.

وقال بن والاس في تصريحات ل«العربية»، إن سلوك إيران يدعم الإرهاب عبر حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن.

وأضاف: «بريطانيا ستمنح السعودية تراخيص دفاعية جديدة»، مشيراً إلى أن بلاده تساهم في أمن السعودية بوجه اعتداءات ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

كما شدد على أن بريطانيا غير مهتمة بتعاون عسكري مع إيران ولا بيعها أسلحة.

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تلقى مساء أول أمس الأربعاء اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. وجرى خلال الاتصال بحث تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض ومناقشة آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها.

يذكر أن طهران من أشد الداعمين للميليشيات الحوثية، بالسلاح والصواريخ الباليستية. وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن عرض في أوقات سابقة صور صواريخ أطلقتها الميليشيات باتجاه المملكة، تظهر أن منشأها إيران.

من جهة أخرى،كشفت صحيفة «دي بريسه» النمساوية عن تمويل قطر للحوثيين.

ولطالما اتهمت الحكومة اليمنية قطر بالتماهي مع سياسة الحوثيين، كما أكدت دعم الدوحة للميليشيات المدعومة من إيران.

ونقلت الصحيفة النمساوية عن العميل السابق جايسون جي (اسم مستعار) قوله إن قطر «تمول الحوثيين بشكل مباشر، ما يعني بأنها تمول كذلك الهجمات بالصواريخ على السعودية»، بالإضافة إلى تمويلها لحزب الله والإخوان.

ونقلت الصحيفة عن جايسون جي، العميل السابق نفسه الذي زود صحيفة «دي تزايت» الألمانية بمعلومات عن تمويل قطر لحزب الله الشهر الماضي، قوله إنه قدم قبل أسبوع من اعتداءات طالت نجران ومطار أبها في السعودية، معلومات ساعدت بالتصدي لتلك الاعتداءات و«تفادي سقوط مدنيين».

وأشار إلى وجود معلومات تفيد بالإعداد لمزيد من الاعتداءات. ورأى أن السعودية لم تعد هدف الصواريخ الحوثية، بل أضحت البحرين الآن، فضلاً عن طرق الملاحة الدولية.

يذكر أن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، كشف قبل 3 سنوات بأن قطر حاولت إجراء وساطة لإنقاذ الحوثيين، موضحاً أن الوساطة القطرية لإنقاذ ميليشيات الحوثي موثقة، لكنها لم تنجح، لأنها ضد إرادة الشعب اليمني الذي يتطلع إلى محيطه العربي الطبيعي.

وقبل أسابيع، أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، تواصل الحكومة القطرية وميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.