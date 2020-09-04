«مايساك» يجتاح الكوريتين وأمريكا الوسطى تتأهب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اجتاح الإعصار «مايساك» القوي، أمس الخميس، الكوريتين، حيث أودى بحياة شخص في الجنوب، وأغرق الشوارع بالمياه في أحد مرافئ الشمال خلال اجتياحه المنطقة، في وقت تأهبت فيه دول شمال أمريكا الوسطى لقدوم الإعصار «نانا» الذي تسبب في فيضانات في هندوراس. وشهدت مناطق عدة في الولايات المتحدة أمطار غزيرة، كما أودت السيول والانهيارات الأرضية بحياة 12 شخصاً في نيبال.

ووصل «مايساك» إلى بوسان في الساحل الجنوبي ترافقه رياح سرعتها 140 كلم بالساعة، اقتلعت إشارات المرور والأشجار، وأغرقت الشوارع بالمياه. وأجلي أكثر من 2200 شخص إلى مراكز إيواء مؤقتة، فيما قطعت الكهرباء عن قرابة 120 ألف منزل.

وواصلت العاصفة طريقها شمالاً فوق بحر اليابان، قبل أن تصل كيمتشايك بكوريا الشمالية.

وحمل الإعصار أمطاراً غزيرة انهمرت على الشمال، وبلغ منسوبها 385 ملم في بلدة ومرفأ ونسان.

وفي اليابان، يبحث رجال الإنقاذ عن سفينة شحن على متنها 43 شخصاً.

وأصدرت السفينة «غالف لايفتسوك وان»، نداء استغاثة الثلاثاء، فيما كانت الرياح القوية والأمطار الغزيرة تجتاح بحر الصين الشرقي. وأكد خفر السواحل الياباني العثور على شخص حتى الآن. من جهة أخرى، تستعد دول شمال أمريكا الوسطى لوصول العاصفة «نانا» التي تحولت إعصاراً يتوقع أن يطال سواحل بليز خلال ساعات. وأبدت أجهزة الدفاع المدني في تلك الدول، خشيتها من أثر الأمطار القوية التي يتوقع أن تنجم عن العاصفة. واقتربت «نانا» أمس من ساحل هندوراس، حيث تسببت بفيضانات.وقبل أن تصل إلى سواحل بليز، تحوّلت «نانا» إعصاراً من الدرجة الأولى، وبلغت سرعة الرياح فيها 120 كيلومتراً في الساعة ما يثير مخاوف من حدوث فيضانات.

وأوضح المركز الأمريكي للأعاصير، أن «نانا» تتقدم بسرعة 26 كيلومتراً في الساعة نحو بليز. وأصدرت هيئة الوقاية من الكوارث في بليز، تحذيراً من حصول فيضانات. وفي جواتيمالا، صدر تحذير مماثل.

في الولايات المتحدة، صدرت تحذيرات من فيضانات مفاجئة، بعدما اجتاحت عواصف محملة بأمطار غزيرة مدينة لويزفيل بولاية كنتاكي وجنوب انديانا، ما تسبب في إغلاق عدد من الطرق بعد هطول كميات قياسية من الأمطار.

إلى ذلك، تسببت السيول والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة، إلى مقتل 12 شخصاً في نيبال، بينما لا يزال 36 آخرون في عداد المفقودين، في أكبر كارثة مرتبطة بالرياح الموسمية هذا العام في البلاد.