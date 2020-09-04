ابن خادم يوضح العمل «عن بُعد» للأمهات بحكومة الشارقة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وفقاً لتوجيهات سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي؛ في منح إجازة استثنائية لمدة أسبوع للموظفات، ممن لديهن أبناء في الصف التاسع فما دون، على أن يطبق نظام العمل عن بُعد، من الأسبوع التالي، تزامناً مع بدء العام الدراسي.

وأوضح الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس دائرة الموارد البشرية، أنه يجوز للسلطة المختصة بالجهة الحكومية، السماح للموظفات الأمهات اللاتي لديهن أبناء في المراحل الدراسية، خلال الفصل الدراسي الحالي، بالعمل عن بُعد، وفقاً لمجموعة من الضوابط، وتشمل: أن تكون المرحلة الدراسية للأبناء من رياض الأطفال وحتى الصف التاسع، وأن يكون العمل عن بُعد، وفقاً للجدول الدراسي المعتمد، وفي أيام الدراسة التي تكون عن بُعد فقط، وأن تكون الوظيفة من التي يمكن تأدية مهامها عن بُعد، وبما لايؤثر في سير العمل.

وقال: ويجوز لها، كذلك، السماح بالعمل عن بُعد، لأصحاب الحالات الخاصة ممن لا يوجد لديهم من يتابع دراسة أبنائهم أيام التعليم عن بُعد، ووفقاً للجدول الدراسي.

وأوضح أن على الموظفات الأمهات تقديم الشهادة الموحدة لمن يهمه الأمر «التعليم عن بُعد»، كما هي موضحة في الرابط https://dhr.gov.ae/ar/e-services/online-school-parents، إلى إدارة الخدمات المساندة بعد اعتمادها.

وأكد أن إمارة الشارقة تعمل بالتوجيهات الحكيمة لصاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والمتابعة الحثيثة لسموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، متبنية المبادرات والقرارات الداعمة لكل أفراد الأسرة في جميع مجالات الحياة، وتحديداً الأم العاملة والأبناء.