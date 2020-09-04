دعوة للاستثمار في برامج وشبكات الأمان لمساعدة الأسر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث الاجتماع ال 106 للمجلس الوزاري للمجلس الاقتصادي الاجتماعي التابع لجامع الدول العربية أمس الخميس، 8 بنود، منها الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية 31، والتعامل مع تبعات جائحة كوفيد -19، وتقديم الدعم للبنان اقتصادياً واجتماعياً لتمكينه من التغلب على تداعيات كارثة انفجار مرفأ بيروت في ضوء المقترحات المقدمة من مؤسسات العمل العربي المشترك. وقال ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي أمس، إن جائحة كوفيد -19 ستزيد من عدد الأشخاص الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي في العالم العربي بأكثر من 14 مليون شخص، ليرتفع العدد الإجمالي إلى أكثر من 50 مليوناً.

وحث الحكومات الوطنية على الاستثمار في برامج الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الوطنية لمساعدة الأسر على تجاوز الأزمة.من جهته قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة: «إنها تقدر تقديرًا كبيرًا شراكتها مع برنامج الأغذية العالمي والدور الذي يقوم به في التصدي لحالات الطوارئ المتعددة والتحديات في المنطقة العربية». وأضاف: «نتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع البرنامج، والنهوض بأهدافنا المشتركة، لاسيما في المناطق المتضررة من النزاعات». (وكالات)