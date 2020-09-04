داود أوغلو: دبلوماسية أردوغـان تجـر تـركيا للحـرب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال رئيس الوزراء التركي الأسبق، أحمد داود أوغلو، إن نظام الرئيس رجب طيب أردوغان يجازف بالدخول في مواجهة عسكرية في شرقي المتوسط؛ لأنه يعطي للقوة أولوية على الدبلوماسية. وذلك في وقت أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج أن اليونان وتركيا ستعقدان محادثات في مقر الحلف بهدف تفادي أي مواجهات غير محسوبة في شرق المتوسط.وانتقد أوغلو ما وصفه بميل إلى الاستبداد، واتهم الحكومة بإساءة إدارة سلسلة من التحديات، من بينها الاقتصاد، والازمة الصحية، والتوتر المتصاعد في شرقي البحر المتوسط. وقاد داود أوغلو خلال توليه المنصب سياسة أقل تصادماً أثناء العقد الأول من حكم أردوغان. وميز أسلوبه القائم على أساس «لا مشاكل مع الجيران» تعاملات أردوغان المبكرة مع أوروبا، والشرق الأوسط.

وقال داود أوغلو إن أنقرة لديها تظلمات حقيقية بشأن مطالب اليونان بالأحقية في عشرات الآلاف من الكيلومترات المربعة في البحر، لكن النهج الذي يتبعه أردوغان ينطوي على مجازفات شديدة. وأضاف في مقابلة «للأسف حكومتنا لا تقدم أداء دبلوماسياً لائقاً». وقال إنه إذا كانت اليونان وتركيا تفضلان «استعراض القوة» على الدبلوماسية فإن «أي أزمة قد تنشب في أي وقت وتتصاعد».

وأرسلت تركيا الشهر الماضي سفينة ترافقها فرقاطات للتنقيب عن النفط والغاز في منطقة تعلن اليونان أحقيتها فيها، في خطوة وصفتها أثينا بأنها غير مشروعة.

وفرض الاتحاد الأوروبي الذي يساند اليونان العضو فيه، عقوبات على تركيا. وألقى تصادم سفينة بحرية تركية بأخرى يونانية الشهر الماضي، الضوء على احتمالات التصعيد العسكري. وأعتبر أوغلو أنه يتعين على أنقرة الجلوس مع اليونان «لمناقشة كل الأمور وخفض التوتر».

(وكالات)