«كـورونا» يصـيـب «ذي روك» وعـائلـتـه



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الممثل الهوليوودي دواين جونسون «ذي روك»، الأربعاء، أنه وعائلته مصابون بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أظهرت الفحوص التي أجريت لهم، لكنه طمأن إلى وضعهم الصحي ودعا جمهوره إلى وضع كمامات لحماية أنفسهم.

وقال «ذي روك» في تسجيل مصوّر نشره عبر «إنستجرام»: زوجتي لورن وكذلك ابنتاي وأنا، أجريت لنا فحوص جاءت نتيجتها إيجابية، مضيفاً: كان ذلك من أصعب الأمور التي كان علينا كعائلة أن نواجهها، لكنني سعيد بأن أقول لكم إننا بخير، ولم نعد في مرحلة نقل العدوى، ونحن والحمد لله في صحة جيدة.

وأوضح الممثل البالغ 48 عاماً والمتخصص في أفلام الحركة، والذي حل للسنة الثانية توالياً في المرتبة الأولى، ضمن ترتيب الممثلين الأعلى أجراً في هوليوود، أن العدوى انتقلت إلى عائلته من أصدقاء مقربين جداً.