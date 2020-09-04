شكرا لقرائتكم خبر عن متعب الصقار يواجه وعكة صحية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان: ”الخليج 365”
أكد الفنان الأردني متعب الصقار، مواجهته وعكة صحية حادة بدعم ومساندة المحبّين الذين سارعوا لزيارته والتواصل معه فور معرفة خضوعه لتدخل طبي، قبل يومين.
وذكر الصقار الذي يتميز بخامة صوتية خاصة، و«مواويل» تراثية ووطنية وعاطفية، ، أنه يعاني مرض السكري، وتزايدت متاعبه مؤخراً وبدأ يخضع للغسل الكلوي.
وتلقى الصقار، مساء أمس الأول الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للاطمئنان على صحته.
وظهر الصقار على سرير الشفاء في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي مع الفنان عمر العبداللات، وهما يؤديان مقطعاً غنائياً معاً يؤكدان خلاله عمق علاقة الصداقة والزمالة الفنية.
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