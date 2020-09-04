دانة العبدالله.. ابنة الثماني سنوات تتقن الشعر والخطابة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: فدوى إبراهيم



الاستثمار في طاقات الأطفال هو الاستثمار الحقيقي في الحياة، هذا هو المبدأ الذي سار عليه والدا الطفلة دانة علي العبدالله، اللذان استطاعا أن يزرعا في طفلتهما حب التعلم والاستكشاف والحفظ منذ الصغر، ويحصدان اليوم نجاحات تلو الأخرى، ويطمحان إلى أن يصلا بها إلى اللاحدود.

بدأت دانة تتوج بالفوز بالمراكز الأولى في المسابقات، من بينها «الشعر للجميع 2019»، حيث ألقت خطابة بعنوان «قدوتي»، وفي ذات المسابقة 2020 ألقت خطبة بعنوان «طموحي يلامس عنان السماء»، و«الشعر عن ظهر قلب»، وهي مسابقة تابعة ل«طيران الإمارات» للآداب، ومسابقات أخرى على مستوى مدرستها.

تقول دانة التي تدرس في الصف الرابع الابتدائي: إن ثقة معلماتها بها كان مدعاة لاستمراريتها في حب القراءة والحفظ، وزاد من ثقتها بنفسها، ما مكنّها من الوقوف على المسرح في سن الثلاث سنوات، وتضيف: «شاركت في الكثير من المناسبات كنت مقدمة الحفل فيها، وألقيت الشعر العربي الفصيح، والنبطي، منه ما هو في حبي لدولتي الإمارات، وأخرى قصائد لشعراء الوطن العربي من بينهم محمود درويش، مصطفى قاسم، سليمان العيسى، أحمد الكندي، وآخرون». وتشير دانة إلى أن فوزها في العديد من المسابقات الشعرية والخطابية كان سببه اهتمام والدتها بها، وجعلها تحب التعلّم بكل أشكاله، وليس حب اللغة العربية فقط، ما يجعلها محبة للاستكشاف في كل ما حولها.

تأثرت دانة بوالدها مهندس الإلكترونيات، وباتت تميل للرياضيات والعلوم بشكل عام، وتقول: «أحب تشكيل مكعبات الليجو بكثرة، وأحب تركيب الأشياء مع بعضها بعضاً، وأرغب أن أكون في المستقبل رائدة فضاء أو مخترعة».

وتحاول دانة إيجاد حلول لمشكلاتها بمفردها، ويجذبها عالم الإلكترونيات وتجد المتعة في تعلم البرمجة.

إتقان اللغة العربية كان هدفاً مبدئياً لوالدَي دانة، في ظل انهماك أغلبية أقرانها بالإنجليزية. حول ذلك تقول والدتها الكاتبة عائشة البلوشي: «دانة اليوم بعمر الثماني سنوات، لكنها بدأت بحفظ آيات القرآن الكريم، في عمر العامين والنصف عام، وتمكنت أن تحفظ سوراً قصيرة قبل دخولها الحضانة، وحرصتُ، ووالدها، على إيجاد حضانة تهتم باللغة العربية، والقرآن، ولله الحمد توفقنا في ذلك، وأظهرت معلماتها إعجابهن بشخصيتها القيادية وذكائها الاجتماعي».

رغبة الأم

لعل من المعروف أن الجيل الحالي منهمك بالأجهزة اللوحية والهواتف بما تتضمنه من ألعاب وفيديوهات كرتونية، لكن رغبة والدتها في أن تحقق أحلامها في طفلتها دانة جعلها تتخذ عدداً من الخطوات لجعلها مختلفة عن أقرانها، وتقول: «التربية تحتاج إلى قدر كبير من سعة البال والحلم لإنشاء جيل سعيد وناجح، وبما أن دانة طفلتي الوحيدة فهي فرصتي في تنشئة طفل، واستثماري الوحيد، لذا ابذل قصارى جهدي تجاهها، فقمت بداية بتخصيص وقت للعب، ووقت للحفظ والتعليم، وقد اعتادت على هذا النظام منذ أن كانت في الحضانة، تستخدم جهازها اللوحي للألعاب التعليمية فقط، وتجد في ذلك المتعة، وفي الوقت نفسه تتعلم».