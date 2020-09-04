حريق "هائل" في أنبوبين لنقل النفط بولاية الوادي الجزائرية... فيديو

وجاء في البيان، الذي نشرته مديرية الحماية المدنية لولاية الوادي عبر موقع فيسبوك، إنها أوقفت إمداد النفط في أنبوب خط سكيدة والأنبوبان يبعدان عن بعضهما مسافة حوالي 500 متر.

​و⁦⁩قالت الحماية المدنية ⁦⁩إن عملية إخماد الحريق ما زالت متواصلة، لافتة إلى أن ⁦"هناك ثلاث جرافات تقوم بفتح المسالك لوصول الياتنا لإخماد الحريقين"

