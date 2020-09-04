وجاء في البيان، الذي نشرته مديرية الحماية المدنية لولاية الوادي عبر موقع فيسبوك، إنها أوقفت إمداد النفط في أنبوب خط سكيدة والأنبوبان يبعدان عن بعضهما مسافة حوالي 500 متر.
وقالت الحماية المدنية إن عملية إخماد الحريق ما زالت متواصلة، لافتة إلى أن "هناك ثلاث جرافات تقوم بفتح المسالك لوصول الياتنا لإخماد الحريقين"
كانت هذه تفاصيل خبر حريق "هائل" في أنبوبين لنقل النفط بولاية الوادي الجزائرية... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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