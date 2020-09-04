شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة العراقية يكلف جهاز مكافحة الإرهاب بمهمة تتعلق بالفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، جهاز مكافحة الإرهاب بمهمة تتعلق بالفساد ضمن حملة سيبدأها. وأظهرت وثائق صادرة عن مكتبه، تكليف الفريق الحقوقى أحمد طه هاشم برئاسة اللجنة المختصة بمتابعة قضايا الفساد الكبرى، وتكليف جهاز مكافحة الإرهاب بتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة. Advertisements وستتألف اللجنة أيضا من ممثل عن جهاز المخابرات الوطنى على ألا تقل درجته عن مدير عام بصفته عضوا فى اللجنة، وممثل عن جهاز الأمن الوطنى على ألا تقل درجته عن مدير عام، وممثل عن هيئة النزاهة بدرجة مدير عام كحد أدنى. وأعلن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمى قبل أيام تشكيله لجنة تتعلق بمتابعة "قضايا الفساد الكبرى".

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