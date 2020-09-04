شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين توافق على طلب الإمارات بالسماح بعبور أجواء المملكة إلى كافة الدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة أنباء البحرين نقلا عن مصدر مسؤول في شئون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين، بأنه صدرت موافقة شئون الطيران المدني على الطلب الوارد من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمتضمن الرغبة في السماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كافة الدول.

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