كورونا.. تونس تسجل 3 وفيات و198 إصابة

تونس / عادل الثابتي / الخليج 365
أعلنت تونس، الخميس، تسجيل 3 وفيات جراء كورونا، و198 إصابة بالفيروس.
وأفادت وزارة الصحة في بيان، بتسجيل 53 حالة شفاء من الفيروس.
وأوضحت أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 4.394، منها 84 وفاة، و1.681 حالة تعاف.
وقالت الوزارة إنها أجرت حتى الآن 150.795 تحليلا مخبريا، كما أن 2.629 حالة لا تزال حاملة للفيروس تحت المتابعة.
وحتى مساء الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 26 مليونا و413 ألفا، توفي منهم أكثر من 871 ألفا، وتعافى ما يزيد على 18 مليونا و577 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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