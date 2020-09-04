سوريا.. إصابة 11 مدنيا بانفجار دراجة مفخخة في إدلب

إدلب / الخليج 365

أصيب 11 مدنيا بجروح، الخميس، جراء انفجار دراجة نارية مفخخة في سوق بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.

ووفق معلومات حصلت عليها الخليج 365 من فرق الدفاع المدني "الخوذ البيضاء"، انفجرت الدراجة في سوق ببلدة معرة مصرين، ما أسفر عن إصابة 11 مدنيا، بينهم طفلان.



وهرعت فرق الدفاع المدني إلى المنطقة، ونقلت المصابين إلى المستشفيات القريبة من موقع الانفجار.



وألحق الانفجار أضرارا ببعض السيارات والمباني المجاورة.



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وكانت تركيا وروسيا وإيران، قد أعلنت في مايو/أيار 2017، توصلها إلى اتفاق على إقامة "منطقة خفض تصعيد" في إدلب، ضمن اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

ورغم تفاهمات لاحقة، تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب وأحدثها في يناير/كانون الثاني الماضي، إلا أن قوات النظام وداعميه واصلوا هجماتهم على المنطقة.‎



وأدت الهجمات إلى مقتل أكثر من 1800 مدني، ونزوح ما يزيد عن مليون و942 ألف إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية، منذ يناير2019.



وفي 5 مارس/آذار الماضي، أعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب، بدأ سريانه في اليوم التالي.

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