ليبيا.. قبيلة القذاذفة ترفض دية عرضتها مليشيا حفتر

طرابلس / مجاهد آيدمير / الخليج 365

رفضت قبيلة القذاذفة الليبية، دية عرضتها مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، بعد قتلها شابا ينتمي إليها في مدينة سرت.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، الخميس، للناطق باسم غرفة العمليات المشتركة في سرت الجفرة بالجيش الليبي، العميد عبد الهادي دراه.

وأوضح دراه، أن وفدا من المليشيات قدم من مركز قوات حفتر في مدينة بنغازي، عرض دية تبلغ 300 ألف دينار (نحو 50 ألف دولار) لـ"القذاذفة"، بعد قتلهم الشاب ناصر عويدات المنتمي إلى القبيلة، مبينا أن الأخيرة طلبت الإفراج عن كافة أبنائها ورفضت العرض.

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و"القذاذفة" قبيلة ليبية كان ينتمي إليها الرئيس الراحل معمر القذافي، ومنتشرة في مدينتي سرت (شمال) وسبها (جنوب).

وشهدت سرت في الأيام الأخيرة توترا بين المرتزقة في صفوف مليشيا حفتر، وأبناء "القذاذفة"، حيث أقدمت الأولى في 25 أغسطس/ آب الماضي، على قتل عويدات، واحتجاز عدد من أبناء القبيلة.

وإثر ذلك، أصدر المجلس الاجتماعي للقبيلة بيانا الأسبوع الماضي، أعلن فيه سحب دعمهم لحفتر، مطالبا جميع أبنائها بالانسحاب من صفوف مليشيا الجنرال الانقلابي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.