شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط «مهرب» بحوزته 15 «بلاطة حشيش» بأحد رفيدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت الدوريات الأمنية بمحافظة أحد رفيدة، مساء أمس الخميس، من القبض على أحد المهربين وذلك على طريق المربع وبحوزته 15 بلاطة حشيش.

Advertisements

يأتي ذلك امتداداً لما يقدمه رجال الأمن في تنفيذ مهامهم بعزيمة عالية، للتصدي لمحاولات التهريب وضبط كل من تسوّل له نفسه مخالفة الأنظمة والتعليمات التي تجرّم تهريب وترويج وتعاطي المخدرات بكافة أشكالها وأنواعها.