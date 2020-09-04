شكرا لقرائتكم خبر عن «تنظيم الكهرباء» توضح الإجراء المتبع حال عدم اقتناع المستهلك بنتائج الشكوى والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت هيئة تنظيم الكهرباء، عن الإجراء المتبع في حالة إذا لم يقتنع المستهلك بنتائج الشكوى التي باشرتها الهيئة.
وقالت تنظيم الكهرباء، في تغريدة عبر “تويتر”: “إذا لم تقتنع بنتيجة الشكوى التي توصلت لها الهيئة، فبإمكانك التقديم مباشرة إلى لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء”.
يذكر أن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أطلقت في وقت سابق، حملتها الإعلامية التوعوية تحت شعار تعويضك مضمون.
وتهدف الهيئة من خلال هذه الحملة إلى تعزيز دورها في رفع وعي مستهلكي الكهرباء بحقوقهم لدى مقدم الخدمة الكهربائية والواجبات التي تقع عليهم تجاهه.
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