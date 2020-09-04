شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مركبات دون لوحات مارس أصحابها التفحيط والتجمع في حائل (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت إدارة المرور في حائل، مساء أمس الخميس، من ضبط العديد من المركبات مارس أصحابها التفحيظ والتجمع دون لوحات.

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وأوضح المرور، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: أنه تم ضبط عدد من المركبات مارس أصحابها التفحيط والتجمع بدون لوحات، مضيفا أنه سيتم إحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.