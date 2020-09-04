شكرا لقرائتكم خبر عن «مساند» يرخص استقدام طباخات من أذربيجان للعمل في المنازل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

رخصت منصة «مساند» التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لأحد المكاتب المرخصة الواقعة في مدينة حائل استقدام «طباخة منزلية» ديانتها مسلمة من دولة أذربيجان.

وحدد المكتب سعر تكلفة الاستقدام للعاملات الأذربيجانيات 15 ألف ريال فقط، ويعد هذا السعر متوسطا مقارنة ببعض تكاليف الاستقدام التي تصل في سقفها إلى 25 ألف ريال لعاملة من سريلانكا والتي يقدر وصولها خلال 90 يوما، فيما بلغت تكلفة الاستقدام لبعض العاملات من الفلبين كمهنة «طباخة منزلية» 6 آلاف ريال، وتصل العاملة خلال 90 يوما، في حال تم تعيينها بالاسم.

Advertisements

ويعد برنامج «مساند» أحد برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويهدف إلى متابعة وتحسين قطاع العمالة المنزلية، بتنسيق العلاقة بين القطاع الخاص والقطاع العام، عبر تطبيقات تقنية مبتكرة وخدمات إلكترونية تستهدف مقدمي الخدمات والعملاء.

وأعلنت «مساند» أن إجراءات التوسط لاستقدام العمالة المنزلية تم تعليقها مؤقتاً على الجميع حتى إشعار آخر، وسيتم الإعلان عن رفع التعليق واستئناف الخدمة عند صدور قرار يسمح بإجراءات التوسط، وفقاً لصحيفة “عكاظ”.

يذكر أنه في حال تم استئناف نشاط التوسط في استقدام العمالة المنزلية، فإنه سيسمح للعائلة تجربة العاملة مدة 90 يوما، وفي حال عدم المواءمة ستعاد تكلفة الاستقدام للعائلة محسوما منها ما يعادل المدة التي قضتها العاملة في العمل عبر قسمة إجمالي تكلفة الاستقدام على مدة عقد عمل العاملة بالأشهر، ويضرب الناتج في المدة المتبقية من مدة عقد عمل العاملة بالأشهر.