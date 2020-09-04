البحرين: السعودية أثبتت عبر تاريخها العريق أنها ميزان العدل والحكمة

وأشار في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية (واس) إلى أن ما قاله ملك البحرين "هي كلمة قائد حكيم ترجمت مشاعر كل مواطن بحريني وعربي تجاه الدور القيادي الأخوي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم"، بحسب وكالة الأنباء البحرينية (بنا).

© REUTERS / HAMAD I MOHAMMED

وكان الملك حمد بن عيسى آل خليفة أكد في كلمته على "أن الاستقرار والتضامن الخليجي يعتمد في جميع المواقف على الشقيقة الكبرى، المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأننا معها في السراء والضراء بما يحقق الاستقرار والازدهار في المنطقة".

وشدد وزير الإعلام البحريني على "أن المملكة العربية السعودية لطالما أثبتت عبر تاريخها العريق أنها ميزان العدل والحكمة، والحامي الأول لقضايا الأمتين العربية والإسلامية.

وقال: "وما الوقوف إلى جانب الشقيقة الكبرى في السراء والضراء إلا وقوفًا إلى جانب الحق وتغليبا للخير ودحرا للشر، وهي الأسس الراسخة التي بُنيت عليها العلاقات بين المملكتين عبر التاريخ".

وعدَ وزير الإعلام البحريني، علي بن محمد الرميحي لوكالة الأنباء السعودية العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط المملكتين التي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، أنموذجًا دوليًا للعلاقات الثنائية القائمة على الأخوة والتضامن والتكامل والوحدة لتحقيق الخير والرخاء لشعوب ودول المنطقة.

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كما أبرز الحرص المشترك للعاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والعاهل السعودي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وتعزيز التكامل بين الشقيقتين، وأنه يعد منهاجاً لعمل مختلف قطاعات الدولة تحقيقاً للأهداف المشتركة.

وكان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، استقبل اليوم الثلاثاء، في قصر الصافرية، جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة اعتزاز مملكة البحرين بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية التاريخية مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، معربا عن شكره لما تقوم به الإدارة الأمريكية من جهود متواصلة تهدف لإحلال الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وفقا لـ "وكالة أنباء البحرين".

وأضافت الوكالة "ورحب العاهل البحريني بكبير مستشاري الرئيس الأمريكي واستعرض معه مسار التعاون الثنائي بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية ، والذي يستند إلى تاريخ من العلاقات المتميزة تمتد لأكثر 120عام وتعاون عسكري لأكثر من 75 عاًما، منوًها بما تشهده العلاقات البحرينية الأمريكية من تطور وتقدم على كافة الأصعدة في ظل الحرص المشترك على ترسيخ دعائم هذه العلاقات بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين وعلى الامن والاستقرار في منطقة الخليج العربي".

وأكد آل خليفة بحسب البيان "أن الاستقرار والتضامن الخليجي يعتمد، في جميع المواقف، على الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، واننا معها في السراء والضراء بما يحقق الاستقرار والازدهار في المنطقة".