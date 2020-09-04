القوات المشتركة اليمنية تعلن مقتل مهاجمين من "أنصار الله" بينهم قيادي شمالي الضالع

القاهرة - سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي لمحور الضالع القتالي عبر صفحته على "فيسبوك"، إن "الحوثيين شنوا بعد منتصف ليلة أمس، هجوما واسعا في جبهة مريس بمديرية قعطبة شمال الضالع، استمرت فيه المواجهات حتى ظهر اليوم الخميس، بمختلف الأسلحة".

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وأوضح أن "عناصر الحوثيين حاولت شن هجومها بأنساق متعددة على ثلاثة مسارات توزعت باتجاه موقع القهرة في المحور الشرقي، ومواقع ملزق والخينقي في المحور الغربي، والمسار الثالث كان باتجاه مواقع الزيلة في القطاع الشمالي من جبهة مريس".

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وأكد "كسر الهجوم وإفشاله بآخر مضاد عقب معارك شرسة بمختلف الاسلحة المتوسطة والثقيلة، تكبد خلالها الحوثيون خسائر كبيرة في العتاد والأرواح"، مشيرا إلى "مقتل قيادي ميداني برتبة عميد في صفوف الحوثيين، برفقة عدد من مرافقيه".

في السياق، نقل المركز الإعلامي عن المتحدث باسم جبهات محور الضالع، فؤاد قائد جباري، قوله إن "هجوم الحوثيين بعد دفعهم بتعزيزات كبيرة منذ أيام في محاولة لاستعادة ما خسروه خلال العملية الأخيرة التي نفذتها القوات الجنوبية والمشتركة الأسبوع قبل الماضي في نفس الجبهة".

وكانت القوات المشتركة، سيطرت اثر عملية عسكرية واسعة، في 22 أغسطس الماضي، على قريتي الزيلة والقهرة وموقعي الخزان والسبعة وغيرهما شمال وغرب منطقة مريس شمالي الضالع، حسبما أفاد، حينها، مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك".